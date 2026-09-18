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Юрист Кваша: сейф в номере не гарантирует сохранность ценностей

Юрист Кваша: сейф в номере не гарантирует сохранность ценностей

Юрист Дмитрий Кваша рассказал, что стандартный туристический полис обычно не покрывает кражу денег и ценностей, а сейф в гостиничном номере сам по себе не гарантирует их сохранность.

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