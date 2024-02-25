"И этих людей унижает Соловьев, затыкает им рты": Скандал с Киркоровым вышел на новый уровень

Владимир Петров

Люди должны иметь возможность загладить вину. Пусть Киркоров кому-то поможет... Если вы не верите в его искренность - не ходите на его концерты. В принципе и вина-то пустячная - показали цирк уродов и равнодушие к воюющим... Достаточно было бы народного бойкота... А народ не спешит бойкотировать - приходися прибегать к административным санкциям. А тут сплошь несгибаемые большевики собрались или инвизиторы...