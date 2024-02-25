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"И этих людей унижает Соловьев, затыкает им рты": Скандал с Киркоровым вышел на новый уровень

"И этих людей унижает Соловьев, затыкает им рты": Скандал с Киркоровым вышел на новый уровень

Актриса Яна Поплавская резко осудила тех, кто пытается оправдать поездку Филиппа Киркирова в прифронтовую зону как в "прачечную".

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Комментарии
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ак
александр каплун
жидоватого и бесноватого Соловьева нужно гнать с федерального канала, ссаными тряпками
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5 час.
А
Алексей
Подождите, этого перекрасившегося еврея,ждет минимум орден, а петуха медаль! Они участники СВО!
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2 час.
Владимир Петров
Люди должны иметь возможность загладить вину. Пусть Киркоров кому-то поможет... Если вы не верите в его искренность - не ходите на его концерты. В принципе и вина-то пустячная - показали цирк уродов и равнодушие к воюющим... Достаточно было бы народного бойкота... А народ не спешит бойкотировать - приходися прибегать к административным санкциям. А тут сплошь несгибаемые большевики собрались или инвизиторы...
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1 час.

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