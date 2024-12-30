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Проблемы с шасси: второй инцидент с рейсом Jeju Air за два дня

Проблемы с шасси: второй инцидент с рейсом Jeju Air за два дня

Самолет Jeju Air вынужденно вернулся в аэропорт Кимпхо из-за неисправности шасси. Недавняя катастрофа с Boeing 737-800 компании при посадке в Муан привела к гибели 179 человек.

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