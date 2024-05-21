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В БЕЛОРУССИИ НЕ СОБИРАЮТСЯ ПРОЩАТЬ «БЕГЛЫМ» АНТИГОСУДАРСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В БЕЛОРУССИИ НЕ СОБИРАЮТСЯ ПРОЩАТЬ «БЕГЛЫМ» АНТИГОСУДАРСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Антон ПОЛЯНИЧ После прошедших в 2020 году в Белоруссии массовых акций протеста власти республики приступили к зачистке страны от радикальных элементов, заставив значительную часть «змагаров» бежать за границу.

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