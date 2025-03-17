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Царьград

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"Ъ": генерала Попова отправили в СИЗО. Одна из причин — перекур

"Ъ": генерала Попова отправили в СИЗО. Одна из причин — перекур

Во время перерыва на крыльце гарнизонного суда он общался с другим фигурантом дела.Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова перевели в СИЗО.

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