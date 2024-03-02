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РЕН ТВ расскажет о главных суевериях, связанных с високосным годом

РЕН ТВ расскажет о главных суевериях, связанных с високосным годом

Global Look Press/Jan Woitas/dpa С високосным годом связано немало традиций. Например, каждое 29 февраля в техасском городе Энтони проходят фестивали, на которых чествуют именинников, родившихся в этот день.

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