Причалы одесских портов превращаются в руины, танкеры сигналят «SOS», страховщики объявили их «зоной смерти»

Украина, устроившая террор в Черном и Азовском морях, получила ответ «Геранями» и ракетами 14 июля вечером Минобороны РФ сообщило, что ударные российские БПЛА поразили три сухогруза на рейде порта Одессы.
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