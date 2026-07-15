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Причалы одесских портов превращаются в руины, танкеры сигналят «SOS», страховщики объявили их «зоной смерти»

Причалы одесских портов превращаются в руины, танкеры сигналят «SOS», страховщики объявили их «зоной смерти»

  Украина, устроившая террор в Черном и Азовском морях, получила ответ «Геранями» и ракетами 14 июля вечером Минобороны РФ сообщило, что ударные российские БПЛА поразили три сухогруза на рейде порта Одессы.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Чем пять лет занимались не понятно.
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1 м.
Юрий Золотарев
Надо, чтобы от бандеровского ГАДЬЯ летели ошмётки - и от них, и от любого их &quot;оборудования&quot;! Причём - КАЖДЫЙ ДЕНЬ, без перерыва. Ибо они &quot;понимают&quot; только язык смерти!
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1 м.
АБ
Антон Беляев
Зерно, зерно.... при чëм здесь нахер зерно?
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4 н.