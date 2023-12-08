Выплаты на восстановление утонувшего бизнеса получили свыше 350 компаний Уссурийска

В Приморье завершена работа по выплате субсидий бизнесу, пострадавшему от наводнения. Средства на восстановления получили 440 предпринимателей, из которых больше 350 насчитывается в Уссурийском городском округе, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.
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