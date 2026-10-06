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Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ

Уничтоженный склад, подбитый сухогруз, поврежденный причал: "Герани" перерезали маршруты снабжения ВСУ

Российские беспилотники в ночь на вторник атаковали портовую инфраструктуру, транспортно-логистические центры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ .

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