- Полиция должна всегда на шаг опережать преступников... - Это как?! Раньше них должна квартиру ограбить?

— Простите, а клуб ностальгирующих здесь находится?— Да, но он уж стал не таков, как прежде. Каждому с детства известно, что вещь, обмотанная синей изолентой, будет служить вечно! На сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив его покупать чебурек.