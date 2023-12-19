- Полиция должна всегда на шаг опережать преступников... - Это как?! Раньше них должна квартиру ограбить?

— Простите, а клуб ностальгирующих здесь находится?— Да, но он уж стал не таков, как прежде. Каждому с детства известно, что вещь, обмотанная синей изолентой, будет служить вечно! На сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив его покупать чебурек.
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