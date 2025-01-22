Колесов заявил о постепенном возвращении температуры к плюсовым значениям

В Санкт-Петербурге ожидается морозная погода с температурой -5 градусов утром 22 января. Несмотря на небольшие снегопады, ветер принесет в регион теплый воздух, сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.
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