ВТБ: в первом полугодии объем выдач льготной ипотеки вырос более чем на 10%

ВТБ по итогам января-июня 2023 года оформил более 46,7 тысячи жилищных кредитов с господдержкой. Общий объем сделок составил около 275 млрд рублей, что на 13% превысило показатель за первое полугодие прошлого года и более чем в 1,6 раза – 2021 года.