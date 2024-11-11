В столице Ирана начались веерные отключения электроэнергии

Недостаточные инвестиции в энергосистему, дефицит собственного природного газа и запрет на грязное топливо приводят к острому недостатку поставок энергии, хотя страна обладает серьезными запасами ископаемых ресурсов.
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