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Аргументы и Факты

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Дмитриев призвал Евросоюз прекратить разжигать войну

Дмитриев призвал Евросоюз прекратить разжигать войну

Власти Великобритании и стран Евросоюза должны прекратить разжигать войну, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими государствами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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