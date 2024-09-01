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Первый потерянный F-16 спровоцировал политическую грызню в Киеве

Первый потерянный F-16 спровоцировал политическую грызню в Киеве

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