Призывы к утилизации отходов в ЕС не повлияли на объемы покупок одежды

Повсеместное внедрение правил утилизации отходов и предупреждения о вторичной переработке, а также так называемая экономика замкнутого цикла не помешали европейцам с беспрецедентной скоростью приобретать одежду и текстильные изделия, пишет 5 апреля агентство dpa.
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