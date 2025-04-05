Призывы к утилизации отходов в ЕС не повлияли на объемы покупок одежды

Повсеместное внедрение правил утилизации отходов и предупреждения о вторичной переработке, а также так называемая экономика замкнутого цикла не помешали европейцам с беспрецедентной скоростью приобретать одежду и текстильные изделия, пишет 5 апреля агентство dpa.