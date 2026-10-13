Спортс” возобновил работу, 981-й гол Роналду, дочь Навки и Пескова дебютировала, майку Джордана продали за 14 млн долларов и другие новости

1. Спортс” возобновил работу , но некоторые функции пока могут быть недоступны. 2. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» (4:3), «Барыс» проиграл «Сибири» (2:3), «Металлург» обыграл «Торпедо» (3:2 ОТ) и другие результаты дня.
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