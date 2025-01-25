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Царьград

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Трамп призвал Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

Трамп призвал Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

Президент США Дональд Трамп намерен привлечь инвестиции Саудовской Аравии в экономику США, увеличив сумму до одного триллиона долларов.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Йеллоустонский вулкан проснется и все инвестиции в США пойдут прахом.
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20 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Сейчас в США только идиоты могут вкладывать деньги. Лучше уж сразу их сжечь. Головной боли будет меньше.
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13 час.

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