Британцам посоветовали взять в руки фотоаппарат, чтобы поправить здоровье

Известно, что люди чувствуют себя лучше летом: вот тут мы рассказывали о причинах осенних депрессий. Есть разные способы борьбы с подобными состояниями, но британцы нашли, пожалуй, самый неочевидный ― фотография.
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