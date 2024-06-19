В школе протокола объяснили, почему российских министров выпроводили в КНДР

В России и КНДР существуют различия в порядке приглашения делегаций в зал, что привело к тому, что российских министров, находившихся там, попросили покинуть помещение перед приходом президентов Владимира Путина и Ким Чен Ына.
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