В Кремле прокомментировали информацию о скором старте президентской кампании в России

Руководитель пресс-службы главы государства РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал появившуюся в российский СМИ информацию, что в ноябре на международной выставке-форуме «Россия» будет объявлено об участи Владимира Путина в президентских выборах 2024.