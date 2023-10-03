В Кремле прокомментировали информацию о скором старте президентской кампании в России

Руководитель пресс-службы главы государства РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал появившуюся в российский СМИ информацию, что в ноябре на международной выставке-форуме «Россия» будет объявлено об участи Владимира Путина в президентских выборах 2024.
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