«Эффект домино»: эксперт предупредил о «каскадных катастрофах» из-за технологий

Эксперт Боглаев объяснил, как каскадный сбой парализует мегаполисы.Глава МЧС Александр Куренков заявил, что Россия может столкнуться с новыми видами чрезвычайных ситуаций, к которым спасатели раньше даже не знали, как готовиться.