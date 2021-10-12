Рабство в Дагестане. Фейк или правда?

Темы дняПолитикаРабство в Дагестане. Фейк или правда? автор - Кактус кактус Москвичей продали в рабство по дороге в Крым - вот такая интересная новость прошла на просторах инета.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВДВячеслав ДолининЭто далеко не первая информация о рабстве в Дагестане. МВД некогда этим заниматься?nestor 19БоятсяVvalera960Жил в Дагестане и знаю что «ДА»ЕБЕлена Бресловав Казахстане есть рабство, почему не быть в Дагестане?..Семенков АлександрИнтересно, вот бы если детей Краснова с Бастрыкиным в рабство определили?Любовь ФилинаДоверять в наше время...опрометчивоСергей Ульмасовэти ублюдки без рабов не могут, Ермолова на них нетАндрей ShcarapovДаже не сомневаюсь что правда. Если отделить забором Дагестан, Узбекистан , Туркмению и ещё пару бывших республик убрать так сказать влияние России, сто процентов они бы жили позаконам рабовладения, опять бы были ханы и т.д.Clouse KarlssonШёл по улице за кефиром и получил удар по голове. Очнулся уже на луковых плантациях Узбекистана. Среди бомжей и алкоголиков. С верблюжьей шкурой на бритой под нулек голове, бежал в пустыню. На север, добрался до ППС. Дали маме позвонить, встретила в аэропорту города ТашкентаНиколай АгащасТакое уже было в истории. Есть народы, которые не воспринимают, по свойм традициям, менталитету, воспитанию и чему-то ещё, человеческие ценности. В США, когда дали возможность бывшим чёрным рабам вернуться обратно в Африку, причём выплатили им подъёмные и пр., отправили назад за счёт государства. По истечении некоторого времени, приехали посмотреть как обустроились, и подыскать ещё места для следующих переселенцев. Так вот, обнаружили что почти все переселенцы обзавелись рабами из местных и приехали в туда чтобы рабовладельцами стать.Комментировать
Свежие комментарии