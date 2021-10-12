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Рабство в Дагестане. Фейк или правда?

Рабство в Дагестане. Фейк или правда?

автор - Кактус кактус Москвичей продали в рабство по дороге в Крым - вот такая интересная новость прошла на просторах инета.

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Вячеслав Долинин
Это далеко не первая информация о рабстве в Дагестане. МВД некогда этим заниматься?
nestor 19
Боятся
valera960
Жил в Дагестане и знаю что «ДА»
Елена Бреслова
в Казахстане есть рабство, почему не быть в Дагестане?..
Семенков Александр
Интересно, вот бы если детей Краснова с Бастрыкиным в рабство определили?
Любовь Филина
Доверять в наше время...опрометчиво
Сергей Ульмасов
эти ублюдки без рабов не могут, Ермолова на них нет
Андрей Shcarapov
Даже не сомневаюсь что правда. Если отделить забором Дагестан, Узбекистан , Туркмению и ещё пару бывших республик убрать так сказать влияние России, сто процентов они бы жили позаконам рабовладения, опять бы были ханы и т.д.
Clouse Karlsson
Шёл по улице за кефиром и получил удар по голове. Очнулся уже на луковых плантациях Узбекистана. Среди бомжей и алкоголиков. С верблюжьей шкурой на бритой под нулек голове, бежал в пустыню. На север, добрался до ППС. Дали маме позвонить, встретила в аэропорту города Ташкента
Николай Агащас
Такое уже было в истории. Есть народы, которые не воспринимают, по свойм традициям, менталитету, воспитанию и чему-то ещё, человеческие ценности. В США, когда дали возможность бывшим чёрным рабам вернуться обратно в Африку, причём выплатили им подъёмные и пр., отправили назад за счёт государства. По истечении некоторого времени, приехали посмотреть как обустроились, и подыскать ещё места для следующих переселенцев. Так вот, обнаружили что почти все переселенцы обзавелись рабами из местных и приехали в туда чтобы рабовладельцами стать.

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