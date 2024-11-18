Решение бить оружием НАТО вглубь России согласовано с Трампом — политолог

Решение бить оружием НАТО вглубь России согласовано с Трампом. Такое мнение высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ имени Вернадского Александр Ирхин 18 ноября в эфире радио «Спутник в Крыму».
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