Генеральный секретарь ОБСЕ, в лице Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты приняла сторону киевского режима, не осудив ракетные атаки Украины по Белгороду, заявило постоянное представительство России при организации.
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