Токсичный склад. В САО сложилась опасная ситуация с хранением химпродукции

На севере столицы могут отравиться парами соляной кислоты разом 6600 человек. Рядом с участком автодороги Москва — Санкт-Петербург расположено химическое предприятие, на складах которой хранятся более 200 тонн высокотоксичных веществ.
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