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Эскалация на Ближнем Востоке сильно бьет по Байдену

Эскалация на Ближнем Востоке сильно бьет по Байдену

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль, пишет NBC News, показали не только просчеты и неэффективность израильских спецслужб, но и вновь поставили, что называется ребром, вопрос об эффективности внешней политики США и, в первую очередь, о соотношении между затраченными средствами и силами и полученными результатами.

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