Правой руке Сергея Шойгу Цаликову пророчат должность сенатора от Тувы

АЛ

Александр Лагуткин

Он что, ещё не всё украл!? Или хочет в списке миллиардеров от ФОРБС (где он уже засветился) подняться ещё на одну строчку!? Ну дела! Украл пять тысяч - в тюрьму. Наворовал сотни миллиардов на список в ФОРБС - в сенаторы! Такие правители и страну продадут за яхты и виллы! По данным аудита Белоусова чиновники из МО украли одиннадцать ТРИЛЛИОНОВ рублей. Да за такую космическую сумму не только сенатором, - президентом США сразу нужно назначать! А то, что стране это обошлось в лишние несколько десятков тысяч погибших российских мужиков, этим упырям наплевать. Это и на его совести (как и всей шайки Шойгу) убийство ПРигожина с его командирами-героями. Все делали, чтобы Россия не могла победить! Ему лоб зеленкой впору мазать, а не в сенаторы!