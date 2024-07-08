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Правой руке Сергея Шойгу Цаликову пророчат должность сенатора от Тувы

Правой руке Сергея Шойгу Цаликову пророчат должность сенатора от Тувы

Бывший первый заместитель министра обороны Цаликов может начать политическую карьеру.Руслан Цаликов может стать членом Совета Федерации и начать представлять в верхней палате парламента Республику Тыва.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Он что, ещё не всё украл!?  Или хочет в списке миллиардеров от ФОРБС (где он уже засветился) подняться ещё на одну строчку!?   Ну дела! Украл пять тысяч - в тюрьму.  Наворовал сотни миллиардов на список в ФОРБС - в сенаторы!    Такие правители и страну продадут за яхты и виллы!  По данным аудита Белоусова чиновники из МО  украли  одиннадцать ТРИЛЛИОНОВ рублей.  Да за такую космическую сумму не только сенатором, - президентом США сразу нужно назначать! А то, что стране это обошлось в лишние несколько десятков тысяч погибших российских мужиков, этим упырям наплевать. Это и  на его совести (как и всей шайки Шойгу) убийство ПРигожина с его командирами-героями.  Все делали, чтобы Россия не могла победить!  Ему лоб зеленкой впору мазать, а не в сенаторы!
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