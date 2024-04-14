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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэтт Райан подписал стандартный контракт с «Новым Орлеаном»

26-летний форвард подписал стандартный контракт с клубом. Райан провел 27 матчей за «Новый Орлеан» в сезоне-2023/24, набирая 5,6 очка и 1,5 подбора.

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