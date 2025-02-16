Грабитель в Дагестане открыл стрельбу по полицейским, остановившим его авто

t.me/СУ СК России по Республике Дагестан Водитель открыл стрельбу по полицейским, которые остановили его машину для проверки документов по подозрению в грабеже магазина, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.
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