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Внимание водители Кубани! Сель сошел на трассу в Туапсинском районе

Внимание водители Кубани! Сель сошел на трассу в Туапсинском районе

В данный момент проводятся работы по очистке проезжей части с использованием специальной техники. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочные действия для обеспечения безопасности дорожного движения.

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