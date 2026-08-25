«Будет второе Коркино?»: затяжной конфликт челябинских садоводов с цыганами дошел до драки

Этническая семья открыто заявляет, что хочет скупить все участки в СНТ В СНТ разгорелся конфликт между садоводами и цыганами Источник: Наталья Лапцевич, Семен Казьмин Садоводы челябинского СНТ «Металлист-2» на протяжении многих лет конфликтуют с цыганской семьей.
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