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Закон, порядок, государство

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За загрязнением атмосферы Уссурийска теперь будут следить на федеральном уровне

За загрязнением атмосферы Уссурийска теперь будут следить на федеральном уровне

Правительство Приморского края и Министерство природы России заключили соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

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