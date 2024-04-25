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Нижегородское Заксобрание и Народный Совет ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Нижегородское Заксобрание и Народный Совет ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля, ФедералПресс. Глава Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного Совета Донецкой народной Республики Артем Жога подписали соглашение о сотрудничестве.

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