Нижегородское Заксобрание и Народный Совет ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля, ФедералПресс. Глава Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель Народного Совета Донецкой народной Республики Артем Жога подписали соглашение о сотрудничестве.
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