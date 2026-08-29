Глава BIS заявил, что стейблкоины не заслуживают доверия для масштабных платежей

Банк международных расчетов вновь критикует стейблкоины, ставя под сомнение их авторитет как повседневных денег, поскольку правительства во всем мире создают нормативную базу вокруг токенов.
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