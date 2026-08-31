Панеш: мошенники продают курсы под видом бесплатных рецептов

В социальных сетях часто можно встретить бесплатные видео с рецептами, которые используются для привлечения внимания к платным курсам и «уникальным методикам», заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
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