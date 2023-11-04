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Зашёл в палату и тихо сполз по стеночке: американец попал в русскую больницу. Что его удивило больше всего?

Зашёл в палату и тихо сполз по стеночке: американец попал в русскую больницу. Что его удивило больше всего?

Фото автора Сначала анекдот в тему: Иностранец жалуется своим друзьям по телефону: - Представляете, вчера всю ночь пил с русскими.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
&quot;иностранц&quot; врун
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1 д.
Империалист циничный
4 года назад 5 раз лежал в больнице. Кормёжка отличная (именно в Хостинской больнице). Палаты практически без тараканов. Лечение, как придётся, но с применением новых средств. Мерцательную аритмию глушил. Потом был перерыв. Инвалидность. Недавно зашёл в больницу. А это самая зачуханная больница города Сочи. И всё по новому. Новые палаты. Новое оборудование. Томограмма и прочая техника. Всё бесплатно. Палаты чистые. В общем всё прекрасно. Ещё бы поменяли пару-тройку,  старорежимных врачей-взяточников.
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9 час.
Сергей Лепехов
Не ври - сам в 2017-м лежал с варикозом - не взяли ни копейки, да ещё кормили бесплатно...
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