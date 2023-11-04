Зашёл в палату и тихо сполз по стеночке: американец попал в русскую больницу. Что его удивило больше всего?

Империалист циничный

4 года назад 5 раз лежал в больнице. Кормёжка отличная (именно в Хостинской больнице). Палаты практически без тараканов. Лечение, как придётся, но с применением новых средств. Мерцательную аритмию глушил. Потом был перерыв. Инвалидность. Недавно зашёл в больницу. А это самая зачуханная больница города Сочи. И всё по новому. Новые палаты. Новое оборудование. Томограмма и прочая техника. Всё бесплатно. Палаты чистые. В общем всё прекрасно. Ещё бы поменяли пару-тройку, старорежимных врачей-взяточников.