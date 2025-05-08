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В Кремле Путин, Си Цзиньпин и Зюганов коротко пообщались "на ногах"

В Кремле Путин, Си Цзиньпин и Зюганов коротко пообщались "на ногах"

Во время официальной встречи в Кремле президент России Владимир Путин, председатель КНР, генсек Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов коротко поговорили "на ногах".

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