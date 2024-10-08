Камала Харрис: США «должны выиграть конкуренцию за XXI век с Китаем»

Соединенные Штаты «должны выиграть конкуренцию за XXI век с Китаем». Соответствующее заявление в ходе интервью телевизионному каналу CBS сделала американский вице-президент, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис.
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