Чирмешәннән Альмир Жораев «Мәдәният өлкәсендә ел волонтеры» номинациясендә җиңде

Татарстна Республикасының «Мәдәният волонтерлары» Бөтенроссия иҗтимагый хәрәкәтенең Чирмешән районындагы җирле төбәк бүлеге җитәкчесе Альмир Жораев «Мәдәният өлкәсендә ел волонтеры» номинациясендә җиңүче булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии