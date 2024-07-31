Военврач с позывным Михалыч рассказал о необычных случаях на СВО

Военный врач войск специального назначения с позывным Михалыч принял участие в семи конфликтах и вышел в запас, но гибель его зятя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине вынудила его вернуться в строй.
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