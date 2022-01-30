Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Наместников – 3-я звезда матча с «Торонто»: 1+1, первые очки за 5 игр, драка с Бантингом

Форвард «Детройта» Владислав Наместников сделал голевую передачу, забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:7) и был признан третьей звездой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх