За ночь над регионами России и Чёрным морем сбили 71 украинский БПЛА

В течение прошедшей ночи перехвачен и уничтожен 71 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.