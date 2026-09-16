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ВЕСТИ КРЫМ

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За ночь над регионами России и Чёрным морем сбили 71 украинский БПЛА

За ночь над регионами России и Чёрным морем сбили 71 украинский БПЛА

В течение прошедшей ночи перехвачен и уничтожен 71 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.

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