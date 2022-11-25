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Боброва об оценках за ритм-танец Худайбердиевой и Базина: «Все классно, но это пока не на 90 баллов. Очнитесь, пожалуйста»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила выступление в ритм-танце фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на этапе Гран-при в Самаре.

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