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Новости Брянска

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Брянским матерям-героиням выплаты назначат автоматически с 2027 года

Брянским матерям-героиням выплаты назначат автоматически с 2027 года

О разработке соответствующего проекта Минтруда сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков.С 1 января 2027 года единовременную выплату в 1 миллион рублей за звание «Мать-героиня» начнут перечислять в проактивном режиме.

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