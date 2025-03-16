Глава пресс-службы МИД Российской Федерации Мария Захарова высказалась по поводу того, что власти Соединённого Королевства всегда славились своей привычкой грабить другие государства и заниматься выдачей разрешений на кровавые расправы.
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