В Москве прошел вечер памяти «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева: Отцы и дети»

В Царицыно состоялся модный показ в память о Вячеславе и Егоре Зайцевых. А.М. Бондарев, производство BEPRO_duction19 мая 2025 года в Государственном Музее-Заповеднике «Царицыно» прошел вечер, посвященный памяти двух выдающихся художников-модельеров Вячеслава и Егора Зайцевых.