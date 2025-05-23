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В Москве прошел вечер памяти «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева: Отцы и дети»

В Москве прошел вечер памяти «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева: Отцы и дети»

В Царицыно состоялся модный показ в память о Вячеславе и Егоре Зайцевых. А.М. Бондарев, производство BEPRO_duction19 мая 2025 года в Государственном Музее-Заповеднике «Царицыно» прошел вечер, посвященный памяти двух выдающихся художников-модельеров Вячеслава и Егора Зайцевых.

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