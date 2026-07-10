У России были обоснованные претензии к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) по скорости реакции на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару в последние месяцы.
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