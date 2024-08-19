15 человек погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

С 12 по 18 августа в Иркутской области произошло 51 дорожно-транспортное происшествие. В результате 15 человек погибли, включая 4 несовершеннолетних, и 61 человек получил травмы, в том числе 12 детей, сообщает ГУ МВД по региону.
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