Политика как она есть

Пик атак украинских беспилотников на регионы РФ в 2024 году пришелся на октябрь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ, за этот месяц средства противовоздушной обороны сбили 1128 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).