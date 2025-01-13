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Политика как она есть

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Минобороны рассказало о пике атак украинских БПЛА в 2024 году

Минобороны рассказало о пике атак украинских БПЛА в 2024 году

Пик атак украинских беспилотников на регионы РФ в 2024 году пришелся на октябрь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ, за этот месяц средства противовоздушной обороны сбили 1128 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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